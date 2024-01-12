Гурьянова (Шубурова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова (Шубурова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1917

Дата смерти

02.06.1970

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
1949 г.р.

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917

Отец: Шубуров Митрофаний

Мать: Шубуров Марина Васильева

Рождение ребёнка
31.07.1939

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Гурьянов Александр

Рождение ребёнка
10.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурьянов Александр

гор. Москва
Рождение ребёнка
26.06.1946

Дочь: Красновская Зинаида

Отец ребёнка: Гурьянов Александр

Россия
Рождение ребёнка
03.08.1949

Сын: Гурьянов Михаил

Отец ребёнка: Гурьянов Александр

Смерть
02.06.1970
гор. Москва
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