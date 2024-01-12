Гурьянова (Шубурова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1917
Дата смерти02.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917
Отец: Шубуров Митрофаний
Мать: Шубуров Марина Васильева
Рождение ребёнка
31.07.1939
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Гурьянов Александр
Рождение ребёнка
10.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурьянов Александр
гор. Москва
Рождение ребёнка
26.06.1946
Дочь: Красновская Зинаида
Отец ребёнка: Гурьянов Александр
Россия
Рождение ребёнка
03.08.1949
Сын: Гурьянов Михаил
Отец ребёнка: Гурьянов Александр
Смерть
02.06.1970
гор. Москва