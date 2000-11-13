Грицун (Пастухова) Серафима (Сара) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицун (Пастухова) Серафима (Сара) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1929

Дата смерти

13.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1967

Дочь: Филонова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Грицун Анатолий Фёдорович

Селихино, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
13.11.2000
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