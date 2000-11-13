Грицун (Пастухова) Серафима (Сара) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1929
Дата смерти13.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1967
Дочь: Филонова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Грицун Анатолий Фёдорович
Селихино, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
13.11.2000