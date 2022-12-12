Ершов (Бесфамильный) Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1889 ст.
Дата смерти11.05.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1889 ст.
Отец: Дмитрий Прокопьевич
Мать: Анисья Николаевна
Крещение
25.01.1889 ст.
Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
С ?.03.1906 по ?.01.1912 ст.
Металлическая фабрика "Бр. Золотарёвых" (ул. Покровская), укупорщик
Бракосочетание
Около 1909 ст.
Жена: Ершова Пелагея Аккаиевна
Рождение ребёнка
25.02.1910 ст.
Дочь: Графова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Ершова Пелагея Аккаиевна
Рождение ребёнка
26.07.1911 ст.
Сын: Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ершова Пелагея Аккаиевна
Работа или профессия
С 1912 по 1914 ст.
Нижний Кукут, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Казенный винокуренный завод, генцевар
Военная служба
С 1914 по 1918 ст.
172 запасной пулеметный полк
Место жительства
С ?.03.1918 по ?.06.1918
Новоникольск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Сельское хозяйство
Арест
С ?.06.1918 по ?.10.1918
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Губернская тюрьма, заключенный
Военная служба
С ?.12.1919 по ?.04.1920
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Отряд Каландаришвили, помощник комменданта
Работа или профессия
С ?.04.1920 по ?.12.1922
Баяндай, Баяндаевский муниципальный район, Иркутская область
Председатель сельсовета
Работа или профессия
С ?.12.1922 по ?.05.1923
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Зам. председателя айисполкома
Смерть
11.05.1950
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край