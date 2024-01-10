Хабибуллина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Отец ребёнка: Хабибуллин Абдулла

Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Зиннур

Отец ребёнка: Хабибуллин Абдулла

Смерть
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
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