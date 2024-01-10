Хабибуллина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1908
Сын: Хабибуллин Загидулла Абдуллович
Отец ребёнка: Хабибуллин Абдулла
Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Зиннур
Отец ребёнка: Хабибуллин Абдулла
Смерть
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния