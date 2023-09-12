Онегин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онегин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Онегин Николай Агафонович

Мать: Онегина Анна Дмитриевна

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