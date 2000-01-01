Гусев Андрей Апакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Андрей Апакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Апак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гусев Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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