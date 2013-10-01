Рудош Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудош Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1957

Сын: Рудош Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Рудош Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудош Галина Михайловна

Отец ребёнка: Рудош Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудош Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рудош Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудош Василий Михайлович

Отец ребёнка: Рудош Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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