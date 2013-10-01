Рудош Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1957
Отец ребёнка: Рудош Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудош Галина Михайловна
Отец ребёнка: Рудош Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудош Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудош Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно