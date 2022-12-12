Обущенко (Прохоренко) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1897
Отец: Прохоренко Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тана
Отец ребёнка: Обущенко Трофим
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Обущенко Трофим
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Обущенко Трофим
Рождение ребёнка
1925
Сын: Обущенко Иван
Отец ребёнка: Обущенко Трофим
Рождение ребёнка
1929
Сын: Обущенко Николай
Отец ребёнка: Обущенко Трофим
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
пос. Каяльский, Ростовская обл.
Смерть
Неизвестно