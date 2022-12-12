Обущенко (Прохоренко) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обущенко (Прохоренко) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1897

Отец: Прохоренко Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тана

Отец ребёнка: Обущенко Трофим

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Обущенко Трофим

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Обущенко Трофим

Рождение ребёнка
1925

Сын: Обущенко Иван

Отец ребёнка: Обущенко Трофим

Рождение ребёнка
1929

Сын: Обущенко Николай

Отец ребёнка: Обущенко Трофим

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
пос. Каяльский, Ростовская обл.
Смерть
Неизвестно
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