Дедова Акилина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Матрона Терентьева
Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Христина Терентьева
Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Дедов Константин Терентьев
Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев
Рождение ребёнка
27.04.1747
Сын: Дедов Яков Терентьев
Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев
ф.203, оп.745, д. 604
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Дедов Наум Терентьев
Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Дедов Аким Терентьев
Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино