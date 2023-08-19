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Дедова Акилина Васильева

Место рождения

Ивановская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Василий

Мать: не указана

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Матрона Терентьева

Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Христина Терентьева

Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Дедов Константин Терентьев

Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1747

Сын: Дедов Яков Терентьев

Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д. 604
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Дедов Максим Терентьев

Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Дедов Наум Терентьев

Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Дедов Аким Терентьев

Отец ребёнка: Дедов Терентий Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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