Лазарь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иван Никитич
Мать: Прасковья Герасимовна
Бракосочетание
08.11.1784
Жена: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1788
Сын: Петр Лазаревич
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Антон Лазаревич
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1796
Сын: Иосиф Лазаревич
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1798
Дочь: Гликерия Лазаревна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1803
Сын: Иван Лазаревич
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно