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Лазарь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иван Никитич

Мать: Прасковья Герасимовна

Бракосочетание
08.11.1784

Жена: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1788

Сын: Петр Лазаревич

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Антон Лазаревич

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1796

Сын: Иосиф Лазаревич

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1798

Дочь: Гликерия Лазаревна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1803

Сын: Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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