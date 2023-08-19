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Бачило Алистрат Леонович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Бачило Леон Григорьевич

Мать: Бачило Марина Яковлевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
07.04.1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Место жительства
?.10.1850
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Анна Алистратовна

Мать ребёнка: Бачило Луция

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
10.05.1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачило Луция

Смерть
Неизвестно
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