Бачило Алистрат Леонович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Бачило Леон Григорьевич
Мать: Бачило Марина Яковлевна
Место жительства
07.04.1834
дом №7
Место жительства
?.10.1850
дом №7
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Анна Алистратовна
Мать ребёнка: Бачило Луция
Место жительства
10.05.1858
дом №7
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачило Луция
Смерть
Неизвестно