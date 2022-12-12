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Ерошенко Карп Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1901 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ерошенко Максим

Мать: Ерошенко Агафия Сер.

Талды-Курганская обл., г. Семиречье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошенко Прасковья Мартыновна

Военная служба
Неизвестно
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван Илекским РВК. Служил в звании рядового в 413 стрелковом полку 73 стрелковой дивизии. 3.08.1943 был признан погибшим. Указано, что был похоронен в дер... Показать все
Смерть
1978
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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