Ерошенко Карп Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ерошенко Максим
Мать: Ерошенко Агафия Сер.
Талды-Курганская обл., г. Семиречье
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван Илекским РВК. Служил в звании рядового в 413 стрелковом полку 73 стрелковой дивизии. 3.08.1943 был признан погибшим. Указано, что был похоронен в дер... Показать все
Смерть
1978
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область