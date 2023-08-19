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Кефалиди Елизавета Михайловна
Кефалиди Елизавета Михайловна
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Место рождения
Сухум
, Город Сухум
Дата рождения
2000
Пол
Женский
Отец
Захарцев Михаил
1976 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000
Отец:
Захарцев Михаил
Мать: не указана
Сухум
, Город Сухум
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