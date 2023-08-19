Кефалиди Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кефалиди Елизавета Михайловна

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Место рождения

Сухум, Город Сухум

Дата рождения

2000

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000

Отец: Захарцев Михаил

Мать: не указана

Сухум, Город Сухум
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