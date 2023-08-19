Алаберт (Puusepp) Элла (Ella Rozalija)
Место рождения
Дата рождения22.04.1914 ст.
Дата смерти27.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1939
Сын: Allabert Rudolf Оскарович
Отец ребёнка: Алаберт Оскар Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Смерть
27.04.1992