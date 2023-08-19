Алаберт (Puusepp) Элла (Ella Rozalija) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлаберт (Puusepp) Элла (Ella Rozalija)

Алаберт (Puusepp) Элла (Ella Rozalija)

Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.04.1914 ст.

Дата смерти

27.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.09.1939

Сын: Allabert Rudolf Оскарович

Отец ребёнка: Алаберт Оскар Антонович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаберт Оскар Антонович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Смерть
27.04.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close