Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Тищенко Пелагея Якимовна
Тищенко Пелагея Якимовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тищенко Яким Ильич
1750 г.р.
Мать
Тищенко Мария
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Тищенко Яким Ильич
Мать:
Тищенко Мария
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия