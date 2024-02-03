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Булгин Пётр Григорьевич

Место рождения

Гавриловка, Балтайский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

С 1898 по 1899

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1898 по 1899

Отец: Булгин Григорий

Мать: не указана

Гавриловка, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгина Пелагея Васильевна

Военная служба
?.07.1918
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.10.1918

Сын: Булгин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Булгина Пелагея Васильевна

Призыв на военную службу
14.08.1941
Военная служба
С 14.08.1941 по 1945
Смерть
1980
Похороны
1980

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