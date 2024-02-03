Булгин Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1898 по 1899
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1898 по 1899
Отец: Булгин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
?.07.1918
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.10.1918
Мать ребёнка: Булгина Пелагея Васильевна
Призыв на военную службу
14.08.1941
Военная служба
С 14.08.1941 по 1945
Смерть
1980
Похороны
1980