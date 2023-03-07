Рязанцев Василий Карпов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Резанцов Карп Павлов
Мать: Резанцова Улита Потапова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Рязанцева Елисавета Родионова
Рождение ребёнка
04.08.1847
Сын: Рязанцев Емельян Васильев
Мать ребёнка: Рязанцева Елисавета Родионова
Рождение ребёнка
22.10.1850
Дочь: Настасья Васильева
Мать ребёнка: Рязанцева Елисавета Родионова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Рязанцева Елисавета Родионова
Смерть
Неизвестно