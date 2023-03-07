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Рязанцев Василий Карпов

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Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Резанцов Карп Павлов

Мать: Резанцова Улита Потапова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Рязанцев Федор Васильев

Мать ребёнка: Рязанцева Елисавета Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1847

Сын: Рязанцев Емельян Васильев

Мать ребёнка: Рязанцева Елисавета Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1850

Дочь: Настасья Васильева

Мать ребёнка: Рязанцева Елисавета Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Рязанцева Елисавета Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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