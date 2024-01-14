Афимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Кириллов Анисим

Отец ребёнка: Кириллов Трифон

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Кириллов Трифон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Трифон

Смерть
Неизвестно
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