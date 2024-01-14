Афимья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Кириллов Анисим
Отец ребёнка: Кириллов Трифон
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Кириллов Трифон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Трифон
Смерть
Неизвестно