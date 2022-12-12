Кузин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1925

Отец: Кузин Сергей

Мать: Кузина Татьяна

Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина Мария

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина Мария

Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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