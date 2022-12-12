Кузин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1925
Отец: Кузин Сергей
Мать: Кузина Татьяна
Рождение ребёнка
01.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузина Мария
Рождение ребёнка
04.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузина Мария
Смерть
Неизвестно