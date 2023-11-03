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Киселев Семен Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Киселев Дмитрий Андреев

Мать: Киселева Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Немкова Параскева Семенова

Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Киселев Дмитрий Семенов

Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Мухина Вера Семенова

Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иосиф Семенов

Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова

Смерть
Неизвестно
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