Киселев Семен Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Киселев Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Немкова Параскева Семенова
Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Мухина Вера Семенова
Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно