Мухаматдинова Карина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматдинова Карина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.2010

Дочь: Петрова Дарья

Отец ребёнка: Мухаматдинов Винарис Халитович

Рождение ребёнка
11.04.2014

Дочь: Мухаматдинова Алиса Винарисовна

Отец ребёнка: Мухаматдинов Винарис Халитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаматдинов Винарис Халитович

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