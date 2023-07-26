Мухаматдинова Карина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.2010
Дочь: Петрова Дарья
Отец ребёнка: Мухаматдинов Винарис Халитович
Рождение ребёнка
11.04.2014
Дочь: Мухаматдинова Алиса Винарисовна
Отец ребёнка: Мухаматдинов Винарис Халитович
Бракосочетание
Неизвестно