Лагвилава (Гвасалиа) Мариам Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагвилава (Гвасалиа) Мариам Несторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гвасалиа Нестор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1932

Дочь: Степнадзе Гульнара Константиновна

Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагвилава Саша Константиновна

Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагвилава Идюши Константинович

Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагвилава Илуша Константинович

Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагвилава Рубен Константинович

Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагвилава Константин (Коте) Константинович

Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович

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