Лагвилава (Гвасалиа) Мариам Несторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гвасалиа Нестор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1932
Дочь: Степнадзе Гульнара Константиновна
Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагвилава Саша Константиновна
Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагвилава Идюши Константинович
Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагвилава Илуша Константинович
Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагвилава Рубен Константинович
Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагвилава Константин (Коте) Константинович
Отец ребёнка: Лагвилава Константин Софронович