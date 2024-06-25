Счастливцев Яков Павлович 12.10.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Счастливцев Яков Павлович

Место рождения

с. Свято Гороховецкого района

Дата рождения

12.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Свято Гороховецкого района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Счастливцев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Счастливцев) Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Счастливцев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Счастливцев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна

с. Санниково, Ковровский у., Владимирская губ.
Смерть
Неизвестно

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