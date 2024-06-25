Счастливцев Яков Павлович
Место рожденияс. Свято Гороховецкого района
Дата рождения12.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Свято Гороховецкого района
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Счастливцев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Счастливцев) Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Счастливцев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Счастливцев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна
с. Санниково, Ковровский у., Владимирская губ.
Смерть
Неизвестно