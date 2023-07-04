Салманова Параскева Фокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова Параскева Фокеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1883 ст.

Сын: Салманов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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