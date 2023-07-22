Ткаченко (Сафронова) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.2012
Дочь: Ткаченко Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
22.06.2020
Дочь: Ткаченко Эмилия Алексеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно