Ткаченко (Сафронова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Сафронова) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2012

Дочь: Ткаченко Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
22.06.2020

Дочь: Ткаченко Эмилия Алексеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Алексей Сергеевич

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