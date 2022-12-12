Нижник Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

23.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нижник Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нижник Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манькевич Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Нижник Ефимия Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Горчичная, Хмельницька область
Смерть
23.12.1944
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