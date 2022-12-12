Нижник Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти23.12.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нижник Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манькевич Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Нижник Ефимия Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Горчичная, Хмельницька область
Смерть
23.12.1944