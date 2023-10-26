Садртдинов Аниф Тимергаянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1994
Сын: Садртдинов Альберт Анифович
Мать ребёнка: Фатхиева Финия Фахрисламовна
Рождение ребёнка
06.08.2007
Сын: Садртдинов Айрас Анифович
Мать ребёнка: Фатхиева Финия Фахрисламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаттахова Луиза Анифовна
Мать ребёнка: Фатхиева Финия Фахрисламовна