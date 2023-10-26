Садртдинов Аниф Тимергаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садртдинов Аниф Тимергаянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1994

Сын: Садртдинов Альберт Анифович

Мать ребёнка: Фатхиева Финия Фахрисламовна

Рождение ребёнка
06.08.2007

Сын: Садртдинов Айрас Анифович

Мать ребёнка: Фатхиева Финия Фахрисламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаттахова Луиза Анифовна

Мать ребёнка: Фатхиева Финия Фахрисламовна

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