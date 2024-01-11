Соколов Сафа Зайнудинович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Горьковская обл., Сергачский р-н, с. Андреевка Дата призыва: __.__.1938 Фрунзенский РВК, Ивановская обл., г. Иваново, Фрунзенский р-н Дата призыва: __.__.1938 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 83 озенаб Военно-пересыльный пункт: Ленинградский ВПП Прибыл в часть: 25.10.1945 Выбытие из воинской части: 26.10.1945 Куда выбыл: Фрунзенский РВК, Ивановская обл. Откуда прибыл: ЭГ 3336 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Ленинградский ВПП Опись ист. информации: 530762 Дело ист. информации: 43210

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