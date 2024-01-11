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Соколов Сафа

Место рождения

д.Андреевка Сергачского р-на Нижегородской губ.

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Соколов Зайнетдин

Мать: Соколова Зульфиджа Абдюхан Кызы

д.Андреевка Сергачского р-на Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Соколов Сафа Зайнудинович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Горьковская обл., Сергачский р-н, с. Андреевка Дата призыва: __.__.1938 Фрунзенский РВК, Ивановская обл., г. Иваново, Фрунзенский р-н Дата призыва: __.__.1938 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 83 озенаб Военно-пересыльный пункт: Ленинградский ВПП Прибыл в часть: 25.10.1945 Выбытие из воинской части: 26.10.1945 Куда выбыл: Фрунзенский РВК, Ивановская обл. Откуда прибыл: ЭГ 3336 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Ленинградский ВПП Опись ист. информации: 530762 Дело ист. информации: 43210
Соколов Сафа Зайнутдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1916 Горьковская обл., Сергачский р-н, с. Андреевка. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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