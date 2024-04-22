Алексей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Пётр Васильевич
Мать: Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Григорьевна
Смерть
Неизвестно