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Алексей Петрович

Место рождения

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1818 г.р.

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Пётр Васильевич

Мать: Авдотья Кузьминична

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Григорьевна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Григорьевна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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