Петельчиц Фаддей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1798 ст.
Дата смерти?.01.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1798 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петельчиц Френсис
Рождение ребёнка
27.12.1825 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1827 ст.
Сын: Петельчиц Игнатий Фаддеевич
Мать ребёнка: Петельчиц Френсис
Рождение ребёнка
23.11.1830 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1834
Рождение ребёнка
1845 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1846 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гродно, Гродненская область
Смерть
?.01.1881