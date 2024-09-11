Петельчиц Фаддей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петельчиц Фаддей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1798 ст.

Дата смерти

?.01.1881

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1769 г.р.

Жена

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Дети

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1827 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1798 ст.

Отец: Петельчиц Андрей Янович

Мать: Эйсмонт Марианна Казимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петельчиц Френсис

Рождение ребёнка
27.12.1825 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петельчиц Френсис

Рождение ребёнка
26.12.1827 ст.

Сын: Петельчиц Игнатий Фаддеевич

Мать ребёнка: Петельчиц Френсис

Рождение ребёнка
23.11.1830 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петельчиц Френсис

Рождение ребёнка
20.03.1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петельчиц Френсис

Рождение ребёнка
1845 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1846 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гродно, Гродненская область
Смерть
?.01.1881

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