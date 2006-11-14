Лапина (Блинова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Блинова) Нина Федоровна

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Место рождения

Большое Андосово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.06.1927

Дата смерти

14.11.2006

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

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ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1927

Отец: Блинов Федор

Мать: Блинова Марфа

Большое Андосово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.09.1946

Муж: Лапин Павел Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапин Павел

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.09.1949

Сын: Лапин Владимир

Отец ребёнка: Лапин Павел

Смерть
14.11.2006
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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