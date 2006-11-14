Лапина (Блинова) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.06.1927
Дата смерти14.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1927
Отец: Блинов Федор
Мать: Блинова Марфа
Бракосочетание
09.09.1946
Рождение ребёнка
30.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапин Павел
Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.09.1949
Сын: Лапин Владимир
Отец ребёнка: Лапин Павел
Смерть
14.11.2006