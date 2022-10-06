Кафтанчиков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1907
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1907
Рождение ребёнка
01.05.1944
Сын: Кафтанчиков Владимир Викторович
Мать ребёнка: Кафтанчикова Елена
Рождение ребёнка
?.03.1948
Сын: Кафтанчиков Петр Викторович
Мать ребёнка: Кафтанчикова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1973