Кафтанчиков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафтанчиков Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1907

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1907

Отец: Кафтанчиков Иван Георгиевич

Мать: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
01.05.1944

Сын: Кафтанчиков Владимир Викторович

Мать ребёнка: Кафтанчикова Елена

Рождение ребёнка
?.03.1948

Сын: Кафтанчиков Петр Викторович

Мать ребёнка: Кафтанчикова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1973
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