Беляевский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляевский Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1963

Сын: Беляевский Николай Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1977
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