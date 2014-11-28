Беляевский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1963
Сын: Беляевский Николай Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1977