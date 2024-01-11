Иванов (Медведева) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Медведева) Валентина Григорьевна

Место рождения

г Калинин

Дата рождения

04.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1919

Отец: Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович

Мать: Медведева Дарья Кузьминична

г Калинин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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