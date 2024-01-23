Кутергина Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутергина Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутергин Степан Васильевич

Мать: Рубцова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Бакулина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Бакулин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакулин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Бакулина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Бакулин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакулин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Бакулин Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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