Кутергина Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Бакулина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Бакулин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакулин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Бакулина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Бакулин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакулин Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Бакулин Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно