Степовая (Ермакова) Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степовая (Ермакова) Марина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1986

Отец: Ермаков Юрий Альбертович

Мать: Ермакова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степвой Степан Александрович

Отец ребёнка: Степовой Александр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степовая Мария Александровна

Отец ребёнка: Степовой Александр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степовой Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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