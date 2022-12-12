Степовая (Ермакова) Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1986
Отец: Ермаков Юрий Альбертович
Мать: Ермакова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степвой Степан Александрович
Отец ребёнка: Степовой Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степовая Мария Александровна
Отец ребёнка: Степовой Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степовой Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан