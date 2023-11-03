Стефанов Николай Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Стефанов Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1875
М. 18 Ж. 18
Рождение ребёнка
26.07.1876
Мать ребёнка: Стефанова Александра Егорова
Рождение ребёнка
03.11.1877
Мать ребёнка: Стефанова Александра Егорова
Смерть
Неизвестно