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Стефанов Николай Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Стефанов Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1875

Жена: Стефанова Александра Егорова

М. 18 Ж. 18
Рождение ребёнка
26.07.1876

Сын: Стефанов Никого Николаев

Мать ребёнка: Стефанова Александра Егорова

Рождение ребёнка
03.11.1877

Сын: Стефанов Павел Николаев

Мать ребёнка: Стефанова Александра Егорова

Смерть
Неизвестно
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