Прокопов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1938
Дата смерти29.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938
Отец: Прокопов Александр Иванович
Мать: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.06.1963
Дочь: Дмитриева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Андреевна
Смерть
29.12.2018