Прокопов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1938

Дата смерти

29.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938

Отец: Прокопов Александр Иванович

Мать: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.06.1963

Дочь: Дмитриева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Андреевна

Смерть
29.12.2018
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