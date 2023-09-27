Бороздкина Марья Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1868 ст.
Дочь: Бороздкина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
21.08.1870 ст.
Сын: Бороздкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич
ГАЯО ф230 оп11-18 д3090 стр581об-582(581) Р АлександрНиколаевич
Рождение ребёнка
24.09.1872 ст.
Дочь: Бороздкина Евлампия Николаевна
Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич
ГАЯО ф230 оп11-18 д3095 стр827об-828(878) Р ЕвлампияНиколаевна
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Бороздкин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Бороздкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Бороздкина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.
Дочь: Бороздкина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич
ГАЯО ф230 оп11-18 д3134 стр740об-741(778) Р АннаНиколаевна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Бороздкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916