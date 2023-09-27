Бороздкина Марья Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздкина Марья Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1868 ст.

Дочь: Бороздкина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1870 ст.

Сын: Бороздкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3090 стр581об-582(581) Р АлександрНиколаевич
Рождение ребёнка
24.09.1872 ст.

Дочь: Бороздкина Евлампия Николаевна

Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3095 стр827об-828(878) Р ЕвлампияНиколаевна
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Бороздкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Бороздкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Бороздкина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.

Дочь: Бороздкина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3134 стр740об-741(778) Р АннаНиколаевна
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Бороздкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Смерть
После 1916
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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