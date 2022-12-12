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Сахно Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1948

Отец: Сахно Петр Николаевич

Мать: Сахно Мария Федоровна

Бракосочетание
16.08.1974

Муж: Кулемин Дмитрий Викторович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
16.08.1974

Муж: не указан

Рождение ребёнка
16.05.1975

Дочь: Тетюева Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Кулемин Дмитрий Викторович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.03.1981

Дочь: Бондарева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Кулемин Дмитрий Викторович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
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