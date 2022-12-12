Сахно Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1948
Отец: Сахно Петр Николаевич
Мать: Сахно Мария Федоровна
Бракосочетание
16.08.1974
Бракосочетание
16.08.1974
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.05.1975
Дочь: Тетюева Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Кулемин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
01.03.1981
Дочь: Бондарева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Кулемин Дмитрий Викторович