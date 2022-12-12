Чекалова Надежда Адрианова
Место рождения
Дата рождения14.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Андреян Елисеевич
Мать: Ксения Данилова
Сын: Чекалов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Сын: Чекалов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Дочь: Чекалова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Сын: Чекалов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Сын: Чекалов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Сын: Чекалов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Дочь: Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Дочь: Чекалова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович
Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович