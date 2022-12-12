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Чекалова Надежда Адрианова

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

14.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1867 ст.

Отец: Андреян Елисеевич

Мать: Ксения Данилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Муж: Чекалов Алексей Сильвестрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1885 ст.

Сын: Чекалов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Сын: Чекалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1890 ст.

Дочь: Чекалова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1893 ст.

Сын: Чекалов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1895 ст.

Сын: Чекалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Чекалов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Рождение ребёнка
28.02.1900 ст.

Сын: Чекалов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1901 ст.

Дочь: Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1903 ст.

Дочь: Чекалова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.

Сын: Чекалов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.

Сын: Чекалов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Чекалов Алексей Сильвестрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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