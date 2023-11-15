Пашков Стас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Стас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Александр

Мать: Пашкова Ольга

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