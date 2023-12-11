мар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Шальнева Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Шальнева Елена Петровна
Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шальнева Александра Петровна
Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шальнева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно