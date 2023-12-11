мар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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мар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шальнев Петр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Шальнева Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Шальнева Елена Петровна

Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шальнева Александра Петровна

Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шальнева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шальнев Яков Петрович

Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шальнев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Шальнев Петр Васильеич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальнев Петр Васильеич

Смерть
Неизвестно
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