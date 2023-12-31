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Камбаров Барис Иванов

Место рождения

с. Пушкарская слобода

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Канбаров Иван Филипов

Мать: Канбарова Дарья Петрова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1850

Сын: Канбаров Сергей Барисов

Мать ребёнка: Канбарова Пелагея Антонова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Барисова

Мать ребёнка: Канбарова Пелагея Антонова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Барисова

Мать ребёнка: Канбарова Пелагея Антонова

с. Пушкарская слобода
Смерть
Неизвестно
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