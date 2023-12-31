Камбаров Барис Иванов
Место рожденияс. Пушкарская слобода
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Канбаров Иван Филипов
Мать: Канбарова Дарья Петрова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Канбарова Пелагея Антонова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Барисова
Мать ребёнка: Канбарова Пелагея Антонова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Барисова
Мать ребёнка: Канбарова Пелагея Антонова
с. Пушкарская слобода
Смерть
Неизвестно