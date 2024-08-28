Бухнер (Шелль) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шель Михаил
Мать: Шель (Гааль) Елизавета
Бракосочетание
28.01.1863
Муж: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
?.06.1864
Сын: Бухнер Иоганн
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
21.02.1868
Сын: Бухнер Рафаел
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
24.08.1870
Сын: Бухнер Томас
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
24.08.1870
Сын: Бухнер Иоганн
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
09.01.1873
Дочь: (Бухнер) Катарина
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
06.02.1875
Дочь: (Бухнер) Анна Мария
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: (Бухнер) Барбара
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
20.02.1880
Сын: Бухнер Петр
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
11.03.1883
Дочь: Массон (Бухнер) Елизавета
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
06.08.1885
Сын: Бухнер Иоганнес
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бухнер Михаил
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Бракосочетание
23.01.1891
Муж: Шторк Егор
Зап.3. 23.01.1891г.венчались Егор Шторк, вдовец, 46л., из Брабандер, с Софией Бухнер, ур.Шелль, вдовой, 45л., из Деллер. Родители - Адам Шторк и Доротея Роян; Михаил Шелль и Елизавета Гааль. Св.Франц... Показать все
Смерть
Неизвестно