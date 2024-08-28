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Бухнер (Шелль) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шель Михаил

Мать: Шель (Гааль) Елизавета

Бракосочетание
28.01.1863

Муж: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
?.06.1864

Сын: Бухнер Иоганн

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
21.02.1868

Сын: Бухнер Рафаел

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
24.08.1870

Сын: Бухнер Томас

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
24.08.1870

Сын: Бухнер Иоганн

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
09.01.1873

Дочь: (Бухнер) Катарина

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
06.02.1875

Дочь: (Бухнер) Анна Мария

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: (Бухнер) Барбара

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
20.02.1880

Сын: Бухнер Петр

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
11.03.1883

Дочь: Массон (Бухнер) Елизавета

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
06.08.1885

Сын: Бухнер Иоганнес

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бухнер Михаил

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Бракосочетание
23.01.1891

Муж: Шторк Егор

Зап.3. 23.01.1891г.венчались Егор Шторк, вдовец, 46л., из Брабандер, с Софией Бухнер, ур.Шелль, вдовой, 45л., из Деллер. Родители - Адам Шторк и Доротея Роян; Михаил Шелль и Елизавета Гааль. Св.Франц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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