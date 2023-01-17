Голочалов Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голочалов Трифон

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Место рождения

Валуйки, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голочалова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голочалов Виктор Трифоновоич

Мать ребёнка: Голочалова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Трифоновна

Мать ребёнка: Голочалова Антонина

Смерть
Неизвестно
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