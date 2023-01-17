Голочалов Трифон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голочалова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голочалов Виктор Трифоновоич
Мать ребёнка: Голочалова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Трифоновна
Мать ребёнка: Голочалова Антонина
Смерть
Неизвестно