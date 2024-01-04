Решетова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетова Мария Дмитриевна

Решетова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

До 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1883 ст.

Сын: Решетов Александр Исаакович

Отец ребёнка: Решетов Исаак Степанович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Решетов Михаил Исаакович

Отец ребёнка: Решетов Исаак Степанович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетов Исаак Степанович

Смерть
До 1916
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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