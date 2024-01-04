Решетова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиДо 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1883 ст.
Сын: Решетов Александр Исаакович
Отец ребёнка: Решетов Исаак Степанович
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Решетов Исаак Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1916