(Фазлуллина) Сания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фазлуллин Абдулла
Мать: (Шамшетдин Кызы) Халися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Шавкет
Отец ребёнка: Камаев Харис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камаев Харис
Рождение ребёнка
12.08.1951
Рождение ребёнка
29.09.1954
Рождение ребёнка
05.12.1958
Рождение ребёнка
01.10.1965
Дочь: (Камаева) Энже Харисовна
Отец ребёнка: Камаев Харис
Смерть
Неизвестно