(Фазлуллина) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фазлуллина) Сания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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1965 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фазлуллин Абдулла

Мать: (Шамшетдин Кызы) Халися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Шавкет

Отец ребёнка: Камаев Харис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Харис

Рождение ребёнка
12.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев Харис

Рождение ребёнка
29.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев Харис

Рождение ребёнка
05.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камаев Харис

Рождение ребёнка
01.10.1965

Дочь: (Камаева) Энже Харисовна

Отец ребёнка: Камаев Харис

Смерть
Неизвестно

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