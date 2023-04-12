Горохова (Никуличева) Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Никуличев Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1919
Сын: Горохов Валерий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горохов Вадим Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва