Горохова (Никуличева) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Никуличева) Зоя Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Никуличев Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1919

Сын: Горохов Валерий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горохов Вадим Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Александр Валерианович

Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва
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