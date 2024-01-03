Вяльшин Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяльшин Хусаин

Вяльшин Хусаин

avatar

Место рождения

Россия, Хвалынск

Дата рождения

30.03.1910

Дата смерти

18.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1910

Отец: Вяльшин Абдул Ганей

Мать: не указана

Россия, Хвалынск
Бракосочетание
1936

Жена: Вяльшина Зугря Мингачевна

Рождение ребёнка
20.05.1937

Дочь: Ниткалиев Мендзиля Хусаиновна

Мать ребёнка: Вяльшина Зугря Мингачевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вяльшина Зугря Мингачевна

Смерть
18.01.1976
Россия, Хвалынск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close