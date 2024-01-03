Вяльшин Хусаин
Место рожденияРоссия, Хвалынск
Дата рождения30.03.1910
Дата смерти18.01.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1910
Отец: Вяльшин Абдул Ганей
Мать: не указана
Россия, Хвалынск
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
20.05.1937
Дочь: Ниткалиев Мендзиля Хусаиновна
Мать ребёнка: Вяльшина Зугря Мингачевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вяльшина Зугря Мингачевна
Смерть
18.01.1976
Россия, Хвалынск